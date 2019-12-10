Пациентский взнос за посещение семейного врача вырастет

Таким образом посещение семейного врача совершеннолетним пациентам (люди до 65 лет) обойдётся в два евро, а пенсионерам в один евро.

Министерство здравоохранения решило округлить некоторые пациентские взносы, посчитав, это сделает оплату за полученные услуги более удобной и понятной для пациентов.

С 1,42 евро до двух вырастет платёж за электрокардиограмму, а от 2,85 евро до трех евро – платёж за рентгенологическое исследование.

В то же время с 4,27 евро до четырех евро уменьшится взнос за консультацию врача-специалиста.

Сопутствующий платеж за нейроэлектрофизиологические исследования, УЗИ и другие услуги будет сокращен в той же степени.