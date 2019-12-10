Пациентский взнос за посещение семейного врача вырастет

В следующем году поменяются пациентские взносы за посещение семейного врача. Соответствующие поправки предусматривают разработанные Минздравом изменения в "Порядке организации и оплаты услуг здравоохранения".
Таким образом посещение семейного врача совершеннолетним пациентам (люди до 65 лет) обойдётся в два евро, а пенсионерам в один евро.
Министерство здравоохранения решило округлить некоторые пациентские взносы, посчитав, это сделает оплату за полученные услуги более удобной и понятной для пациентов.
С 1,42 евро до двух вырастет платёж за электрокардиограмму, а от 2,85 евро до трех евро – платёж за рентгенологическое исследование.
В то же время с 4,27 евро до четырех евро уменьшится взнос за консультацию врача-специалиста.
Сопутствующий платеж за нейроэлектрофизиологические исследования, УЗИ и другие услуги будет сокращен в той же степени.
Один день в стационаре обойдётся в 7 евро, компьютерная томография с 14,23 евро стала 14 евро.