Пропавшие без вести малолетние девочки найдены

В среду вечером, в 21.48, Госполиция сообщила, что обе девочки, ранее объявленные в розыск, найдены целыми и невредимыми.
Ранее тем же вечером сообщалось, что Государственная полиция разыскивает пропавших без вести 12-летних девочек - Кинтию Муйжниеце и Джасмин Войтенко.
Рижский участок Госполиции на Тейке разыскивал Кинтию Муйжниеце 2007 года рождения (фото 1), которая во вторник, 10 декабря, ушла из дома в Бабите, чтобы пойти в школу-интернат на улице Бривибас 384а в Риге, и не вернулась. Ее местонахождение было неизвестно.
Предполагалось, что Кинтия находится с Джасмин Войтенко также 2007 года рождения (фото 2), которая также разыскивалась.
Кинтия была одета в коричневую куртку с пушистым капюшоном, яркие леггинсы и черно-белые кроссовки.
Джасмин была одета в темно-синий пуховик, серые брюки и черную спортивную обувь.
Полиция призывала ознакомиться с фотографиями девушек и отозваться каждого, кто знает их местонахождение, позвонив в полицию по номеру 67090900 или 110!