Пропавшие без вести малолетние девочки найдены

Ранее тем же вечером сообщалось, что Государственная полиция разыскивает пропавших без вести 12-летних девочек - Кинтию Муйжниеце и Джасмин Войтенко.

Рижский участок Госполиции на Тейке разыскивал Кинтию Муйжниеце 2007 года рождения (фото 1), которая во вторник, 10 декабря, ушла из дома в Бабите, чтобы пойти в школу-интернат на улице Бривибас 384а в Риге, и не вернулась. Ее местонахождение было неизвестно.

Предполагалось, что Кинтия находится с Джасмин Войтенко также 2007 года рождения (фото 2), которая также разыскивалась.

Кинтия была одета в коричневую куртку с пушистым капюшоном, яркие леггинсы и черно-белые кроссовки.

Джасмин была одета в темно-синий пуховик, серые брюки и черную спортивную обувь.