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22 ноября, мировой лидер по производству напольных покрытий, компания Tarkett, презентовали свою новую коллекцию ковровых плиток DESSO AirMaster®. Мероприятие состоялось в гостеприимном помещении RISEBA H2O6. В течение всего мероприятия гости могли ознакомиться с новыми коллекциями: “AirMaster Nazca Gold”, “AirMaster Salina Gold”, “AirMaster Tierra Gold”, а также узнать о процессе создания ковровых материалов и послушать мнения экспертов о новом продукте, который понемногу заходит на латвийский рынок.

Благодаря известному латвийскому врачу аллергологу Сигне Пурине (Signe Puriņa), гости мероприятия узнали о том, как бороться с аллергиями, предотвратить возможное их появление и подробнее ознакомились с актуальностью данной проблемы на территории Латвии. В ходе мероприятия, также состоялся финал конкурса молодых архитекторов. Всем участникам ставилась задача создать свой эко-дизайн проект с ковровой плиткой DESSO Airmaster. Лучшей работой среди финалистов конкурса гости мероприятия (ведущие латвийские архитекторы и дизайнеры) признали дизайн-концепт студентки Паулы Кристианы Калнини (Paula Kristiāna Kalniņa). В качестве главного приза разыгрывалась поездка на завод Tarkett Desso в Нидерландах и посещение дискуссии “Circle of Architects 2020”. “Мы всячески стараемся поддерживать латвийских студентов, приглашаем их на бесплатные лекции, семинары, а совсем недавно объявили о конкурсе, победитель которого отправится в оплаченную поездку на наш завод и примет участие в международной дискуссии, поскольку социальная ответственность для нас является одним из приоритетных аспектов”, – заявила торговый представитель компании Tarkett, Светлана Лесиня.

Во время презентации, особое внимание гостей уделялось тому, что ковровые плитки DESSO AirMaster получили сертификат от лаборатории независимого немецкого испытательного института “GUI”, на основании полученных результатов, DESSO AirMaster является первым продуктом в мире, качество которого подтверждается логотипом GUI Gold. Данный вид продукции будет особенно необходим для использования в офисах и помещениях, где находятся люди с особой чувствительностью к пыли, страдающих от астмы, поскольку это инновационное решение существенно уменьшает количество мелкой пыли и обеспечивает чистый воздух в помещении.

“Если задуматься о том, что мы проводим 90% своего времени в помещениях, просто необходимо позаботиться о том, чтобы воздух внутри помещения был максимально чистым, так экспертами предприятия Tarkett было создано инновационное решение DESSO AirMaster®- ковровая плитка, уменьшающая количество мелкой пыли в помещении,” – рассказывает руководитель Латвийского филиала Tarkett Любовь Латышенко.

Наличие и размер твердых частиц (PM) или мелкой пыли является определяющим фактором качества воздуха и напрямую связано с потенциальными проблемами со здоровьем. Эти мелкие частицы невозможно увидеть невооруженным глазом, и они не обязательно создают заметный запах. Поэтому с виду чистая комната может иметь серьезные проблемы с качеством воздуха. Уникальной особенностью напольного покрытия является то, что покрытие удерживает в себе частицы пыли, не позволяя им отделяться от ворса.

Запатентованная технология основывается на комбинированной технологии, которая в свою очередь состоит из плотных и тонких волокон. Высокие петли ворса состоят из тонких волокон (DESSO AirFilters), которые позволяют “поймать” и удержать самые мелкие частицы пыли в помещении (<10 μm). В дальнейшем пыль оседает на более плотных волокнах, где и остаётся до того момента, пока не будет проведена уборка пылесосом.

После проведения около 15 повторных испытаний, в рамках которых измерялась способность покрытия DESSO AirMaster захватывать пыль, результаты показали, что:

DESSO AirMaster в 8 раз эффективнее захватывает и удерживает мелкую пыль (PM 10 ), чем гладкие напольные покрытия и в 4 раза эффективнее, чем стандартные ковровые покрытия;

), чем гладкие напольные покрытия и в 4 раза эффективнее, чем стандартные ковровые покрытия; При наличии DESSO AirMaster концентрация твёрдых частиц уменьшается значительно быстрее, чем при наличии гладких покрытий;

При наличии гладкого напольного покрытия концентрация твёрдых частиц сохраняется на более высоком уровне, чем их максимальное значение при использовании DESSO AirMaster.

Логотип GUI Gold был присвоен после проведения ряда повторных испытаний, в рамках которых измерялась способность покрытия DESSO AirMaster захватывать пыль. Во время некоторых испытаний покрытие DESSO AirMaster оказалось в 20 раз более эффективным по показателям захвата и удержания мелкой пыли по сравнению с гладкими напольными покрытиями.

Один из главных приоритетов Tarkett DESSO - это экологический и ответственный подход к производству материалов. Производители внедрили экологическую инновационную стратегию, основанную на принципе Cradle to Cradle®, и содействуют развитию экономики замкнутого цикла, при этом главная цель заключается в стремлении улучшить здоровье и самочувствие людей, а также сохранении природного капитала, позволяя реализовывать проекты с международными сертификатами LEED, BREAM.

“Думаю, что несмотря на то, что в этом сегменте довольно много схожих материалов, новинки от DESSO AirMaster, неоспоримо, являются одним из наилучших вариантов. Поэтому могу сказать лишь самые добрые слова в их адрес. Конечно, у хороших материалов особая цена, а это не всегда, во всяком случае по началу, понимают клиенты, поэтому надо всегда помнить, что за качество надо платить. С материалами Tarkett я ранее уже работала, поэтому знаю, что это и именно поэтому, рекомендую своим клиентам выбирать эту продукцию,” – подчёркивает дизайнер интерьера Даце Зелтиня.

С ковровой плиткой DESSO AirMaster в своих многочисленных объектах неоднократно работал признанный архитектор Алексей Царь: “Это хороший материал, благодаря которому можно сделать много интересных вещей, поскольку с модульной плиткой работать гораздо проще. Продукцию Tarkett рекомендую использовать тем клиентам, к примеру, кому необходимо обустроить офисные помещения, поскольку напольные покрытия этой фирмы легко заменить. Также, буду советовать своим клиентам и эту новинку, ведь она помогает обустроить более здоровое рабочее и жилое пространство. Приятно сотрудничать с социально ответственными предприятиями.”

“Пока что в своих проектах новинку AirMaster мы ещё не использовали, однако, считаю, что у данного материала есть потенциал как с точки зрения прочности, так и благодаря его антиаллергическим свойствам. По большей мере, данный материал подойдёт офисам и общественным помещениям, наши клиенты уже выразили интерес к этому материалу,” – признаёт архитектор, дизайнер интерьера Байба Руке из бюро “br.ook”.

Intervija ar Rob KRAGT CSR Communication Manager, Training Manager Tarkett, Netherlands

Информация о новых коллекциях:

Дополнительная информация:

Светлана Лесиня, торговый представитель компании Tarkett