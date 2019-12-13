Общие налоговые задолженности в начале декабря - 869,4 млн евро

В том числе 467,007 млн евро составил долг перед основным государственным бюджетом, что на 2,9% меньше, чем в начале ноября. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 273,209 млн евро (-0,2%), а долг по взносам социального страхования - 129,152 млн евро (-1,4%).

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 декабря составляли 533,99 млн евро или 61,4% общей суммы задолженностей.

Не подлежащими взысканию на 1 декабря 2019 года признаны долги в размере 258,1 тыс. евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

В свою очередь подлежащими взысканию признаны долги в размере 533,732 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми признаны долги на сумму 158,57 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 375,162 млн евро.

Продление срока уплаты долга на 1 декабря было предоставлено по долгам в размере 50,91 млн евро.