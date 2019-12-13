Пт, 13.12.2019
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Пекращен процесс правовой защиты компании по переработке молока Baltic Dairy Board

Молоко. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Земгальский окружной суд прекратил дело о процессе правовой защиты молокоперерабатывающего предприятия Baltic Dairy Board, говорится в сообщении компании бирже Nasdaq Riga.

Представители Baltic Dairy Board сообщили, что такое решение суд принял в четверг, 12 декабря.

По словам члена правления Baltic Dairy Board Каспара Казакса, в настоящее время предприятие выясняет причины постановления суда, а также свой статус.

Дело о процессе правовой защиты Baltic Dairy Board было начато 7 августа этого года.

Согласно данным Firmas.lv, оборот Baltic Dairy Board в прошлом году составил 884 288 евро, что в 22 раза меньше, чем годом ранее, а убытки компании выросли на 31,2% до 1,467 млн евро.

Baltic Dairy Board (ранее Sigilo KV) в 2012 году на аукционе приобрело неплатежеспособное предприятие по переработке молока Bauskas piens и начало строительство молочного завода, который был сдан в эксплуатацию в 2015 году.

Основной капитал Baltic Dairy Board составляет 777,8 тыс. евро.

Крупнейшим владельцем предприятия является Каспар Казакс (51%), эмитированные Baltic Dairy Board облигации включены в список долговых ценных бумаг фондовой бирже Nasdaq Riga.

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