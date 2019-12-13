На хлеб и воду: в интернете начали сбор средств "в поддержку" жены Лембергса

Напомним, ранее в социальной сети Facebook Кристине Лемберга заявила, что из-за санкций не может делать обычные вещи:

"Не могу купить еду, в том числе хлеб и воду! Мне нужно рассчитаться за коммунальные услуги - воду, отопление, газ, вывоз мусора и электричество, но я не могу даже этого сделать. И другие необходимые вещи не могу приобрести ни двум своим несовершеннолетним детям, ни себе (..)", - написала она.

Это заявление не оставило равнодушными пользователей социальных сетей - мужчина по имени Андрис на платформе по сбору средств разместил кампанию, чтобы помочь семье Лембергса.

"На воду и хлеб для семьи Лембергса. Давайте поможем Кристине Лемберге в трудную минуту.

На мать двоих детей как гром среди ясного неба обрушилась беда - у нее закрыты банковские счета, и у нее нет денег, необходимых ей для повседневных потребностей.

Проигнорируем тот факт, что в декларации должностного лица за 2018 год у Кристины заявлены 87 000 евро наличными в качестве накоплений", - сообщается на страничке.

На странице говорится, что цель поддержки семьи Лембергса - собрать 100 000 евро. Следует отметить, что 91 евро от якобы необходимой суммы уже собраны - кто-то поспешил пожертвовать даже 10 евро.

Как сообщал TVNET, декларация должностного лица Кристине Лемберги за прошлый год свидетельствует о том, что ее накопления составляют 87 000 евро наличными.

В свою очередь декларация Айвара Лембергса за 2018 год показывает накопления размером в 70 000 евро наличными. Получается, что у супругов в общей сложности 157 000 евро.

Как известно, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.