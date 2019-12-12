"Не могу купить даже хлеб и воду". Жена Лембергса просит юридически обосновать введение санкций против неё и детей

Письмо адресовано президенту Латвии Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, председательнице Сейма Инаре Мурниеце, министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу и президенту США Дональду Трампу.

В письме Лемберга рассказала, что заблокирован не только банковский счёт мужа, но и её.

"Об этом узнала 11 декабря, когда мой работодатель сообщил, что не может перечислить мне заработную плату", - пишет Лемберга.

Связавшись с банком, который обслуживает счета, Лемберге сообщили, что её счёт заблокирован. Ей сообщили, что расчёты безналичными в настоящее время не могут быть осуществлены.

В продолжении заявления Кристине Лемберга отметила, что из-за санкций не может делать обычные вещи: заплатить за детский сад, а также в то время, когда в Латвии объявлена эпидемия гриппа, она не может заплатить врачу и приобрести лекарства, купить еду и заплатить за коммунальные услуги.