Лембергсам нечего есть? Налоговые декларации супругов говорят об обратном

Декларация должностного лица Кристине Лемберги за прошлый год свидетельствует о том, что её накопления составляют 87 000 евро. В свою очередь декларация Айвара Лембергса за 2018 год показывает накопления размером в 70 000 евро. Получается, что у супругов в общей сложности 157 000 евро.

Напомним, жена мэра Вентспилса Кристине Лемберга просит у высокопоставленных должностных лиц Латвии и США предоставить объяснения, почему были введены санкции против неё и детей. Об этом она писала на своей странице в Facebook.

Письмо адресовано президенту Латвии Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, председательнице Сейма Инаре Мурниеце, министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу и президенту США Дональду Трампу.

В письме Лемберга рассказала, что заблокирован не только банковский счёт мужа, но и её.

"Об этом узнала 11 декабря, когда мой работодатель сообщил, что не может перечислить мне заработную плату", - пишет Лемберга.

Связавшись с банком, который обслуживает счета, Лемберге сообщили, что её счёт заблокирован. Ей сообщили, что расчёты безналичными в настоящее время не могут быть осуществлены.

В продолжении заявления Кристине Лемберга отметила, что из-за санкций не может делать обычные вещи: заплатить за детский сад, а также в то время, когда в Латвии объявлена эпидемия гриппа, она не может заплатить врачу и приобрести лекарства, купить еду и заплатить за коммунальные услуги.

"Не могу купить еду, в том числе хлеб и воду! Мне нужно рассчитаться за коммунальные услуги - воду, отопление, газ, вывоз мусора и электричество, но я не могу даже этого сделать. И другие необходимые вещи не могу приобрести ни двум своим несовершеннолетним детям, ни себе(..)", - пишет Лемберга.