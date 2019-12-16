Римшевич: Репутация Банка Латвии восстановится за одну ночь. Сразу после моего ухода

По мнению Римшевича, с репутацией Банка Латвии сейчас все в полном порядке, и единственным, что бросает тень на деятельность учреждения, является его нахождение на посту президента.

Также Римшевич высказал мнение, что он передает Банк Латвии следующему руководителю Мартиньшу Казаксу в хорошем состоянии и с хорошим наследием.

Он выразил надежду на то, что никаких резких изменений в числе работников учреждения не последует, потому что за последние 18 лет оно было уменьшено на треть и в настоящий момент близко к идеальному.

"Банку нужно будет выбрать, какие функции он будет финансировать. По моему мнению, главный упор и впредь будет делаться на аналитику, управление резервами и дальнейшее улучшение системы платежей", - сказал Римшевич.

Срок полномочий Римшевича на посту президента центрального банка истекает 21 декабря.

На должности главы Банка Латвии его сменит экономист Мартиньш Казакс, который до этого являлся членом совета центрального банка.