Пн, 16.12.2019
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В Банке Латвии рассказали, с чем связано слабое кредитование народного хозяйства

Банк Латвии

ФОТО: Krists Spruksts/LETA

Слабое кредитование народного хозяйства Латвии связано с низкой капитализацией предприятий, высокой долей теневой экономики и юридическими несовершенствами, заявил в понедельник на своей последней пресс-конференции президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

По его словам, слабое кредитование является одной из основных причин замедления роста экономики. Темпы кредитования в Латвии уже давно более медленные, чем в соседних странах, несмотря на то, что платежеспособность заемщиков в последние годы продолжает расти и уменьшается объем ранее взятых кредитов.

Соотношение внутренних кредитов к внутреннему валовому продукту (ВВП) в Латвии упало до самого низкого уровня за последние 15 лет - 40%, что свидетельствует о неиспользованном потенциале кредитования.

Латвия существенно отстает от уровня Эстонии и близка к уровню Литвы, где перед кризисом рост кредитования был не таким сильным, как в Латвии.

Темп кредитования нефинансовых предприятий в 2019 году уменьшился, рост их кредитного портфеля составил в октябре 3,5%. Эту динамику обусловили в основном долгосрочные кредиты для крупных инвестиционных проектов, сказал Римшевич, добавив, что в отношении малых и средних предприятий банки сохраняют осторожность, и потенциальные риски находят отражение в высоких процентных ставках.

Кредитный портфель домохозяйств увеличился в октябре на 0,8%, в том числе объем жилищных кредитов - на 1,8%.

Хотя капитализация предприятий и выросла на 1,5 процентного пункта начиная с 2015 года, она остается значительно ниже, чем в соседних странах, указал Римшевич. Реформа налога на прибыль предприятий (налогом не облагается реинвестированная прибыль) оказала свое положительное влияние, но ее эффективность можно будет оценить в долгосрочной перспективе.

Римшевич добавил, что, согласно исследованиям, теневая экономика в Латвии в соотношении к ВВП выросла с 2016 года и составляет 24%, что значительно выше, чем в соседних странах.

Президент Банка Латвии отметил также, что важную роль в кредитовании сыграла программа государственных гарантий для семей с детьми, однако ее используют и те заемщики, которым уровень доходов позволяет самим сделать первый взнос, поэтому программу нужно пересматривать.

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