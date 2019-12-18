Как и в чем встречать Новый год 2020: советы Василисы Володиной

Эксперт посоветовала провести праздник в эдаком детском стиле: "Дурачимся, веселимся от души, как умеют только дети. А может быть, под этот Новый год вы решите реализовать какую-то свою заветную детскую мечту".

Тем же, кому не хочется впадать в детство, Василиса Володина предложила устроить пижамную вечеринку или интеллектуальный конкурс.

"Наряды, конечно, лучше предпочесть практически детские или молодежные. Но не спорт или спорт-шик, а скорее джинсовый стиль - такой расслабленный, повседневный, без излишней помпезности", - отметила астролог.

Что касается цветов, то "Луна управляет белым цветом, серебристым. Меркурий - тоже светлыми цветами.

Ну и, конечно, еще в конце января вступит в свои права Белая Мышь. Поэтому будут уместны все разбеленные цвета - например, кукурузный, светло-голубой, серебристый, светло-зеленый..."

По мнению Василисы Володиной, идеальный антураж дома для встречи Нового года 2020 - это детская площадка. А на столе обязательно должны быть орешки, горячее блюдо - рыба, желательно в сливочном соусе, капуста, любые водянистые овощи. И не забудьте положить в оливье зеленый горошек.