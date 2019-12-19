Госагентство занятости прогнозирует в следующем году снижение уровня безработицы

Говоря о показателях этого года, директор NVA отметила, что к концу года уровень зарегистрированной безработицы из-за сезонного влияния немного увеличился, в начале декабря достигнув 6%. На данный момент в NVA зарегистрировано 32 814 вакансий.

Согласно прогнозу Симсоне, в первом квартале 2020 года уровень безработицы может достигнуть 6,4%, а во втором квартале ожидается традиционное снижение уровня безработицы.