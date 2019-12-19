Госагентство занятости прогнозирует в следующем году снижение уровня безработицы

Согласно последним прогнозам, ожидается снижение среднего уровня безработицы в Латвии с 6,1% в этом году до 5,8% в следующем, сообщила агентству LETA директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне .
Говоря о показателях этого года, директор NVA отметила, что к концу года уровень зарегистрированной безработицы из-за сезонного влияния немного увеличился, в начале декабря достигнув 6%. На данный момент в NVA зарегистрировано 32 814 вакансий.
Согласно прогнозу Симсоне, в первом квартале 2020 года уровень безработицы может достигнуть 6,4%, а во втором квартале ожидается традиционное снижение уровня безработицы.
В Европейском союзе (ЕС) в целом этот год был ознаменован исторически наибольшим числом трудоустроенных жителей, которое составило 241,5 млн человек, несмотря на то, что темп роста экономик стран-членов ЕС замедляется.