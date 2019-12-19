Чт, 19.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Госагентство занятости прогнозирует в следующем году снижение уровня безработицы

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Согласно последним прогнозам, ожидается снижение среднего уровня безработицы в Латвии с 6,1% в этом году до 5,8% в следующем, сообщила агентству LETA директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне .

Говоря о показателях этого года, директор NVA отметила, что к концу года уровень зарегистрированной безработицы из-за сезонного влияния немного увеличился, в начале декабря достигнув 6%. На данный момент в NVA зарегистрировано 32 814 вакансий.

Согласно прогнозу Симсоне, в первом квартале 2020 года уровень безработицы может достигнуть 6,4%, а во втором квартале ожидается традиционное снижение уровня безработицы.

В Европейском союзе (ЕС) в целом этот год был ознаменован исторически наибольшим числом трудоустроенных жителей, которое составило 241,5 млн человек, несмотря на то, что темп роста экономик стран-членов ЕС замедляется.

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