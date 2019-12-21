Сб, 21.12.2019
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В третий тур по отбору членов правления Rīgas satiksme попал и Якрин

Эмил Якрин

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Изменения в составе совета Rīgas satiksme позволили претендовать на должности в правлении предприятия и Эмилу Якрину и Элине Эпалте-Друлле, которые ранее были отстранены от участия в конкурсе из-за репутационных рисков. Об этом сообщает программа LTV Panorāma со ссылкой на несколько источников. 

В связи с этим есть шанс, что Якрин и Эпалте-Друлле станут членами правления предприятия. Никто из них процесс конкурса не комментировал.

Ранее программа de facto сообщала, что Эпалте-Друлле и Якрин из-за репутационных рисков были исключены из конкурса. Программе стало известно, что в этом году в рабочем кабинете RS Эпалте-Друлле, а также по месту жительства были проведены процессуальные действия. Она рассказала программе, что никакого статуса по делу у нее нет, однако процессуальные действия не имеет права комментировать. 

Сейчас LTV стало известно, что эти решения были пересмотрены и оба из 15 претендентов в третьем круге отборочного тура.

Якрин и Эпалте-Друлле ранее подтвердили LTV, что участвуют в конкурсе, но на вопрос попали ли в третий круг - не ответили.

Планируется, что конкурс на должности членов правления Rīgas satiksme завершится до конца года. 

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