В третий тур по отбору членов правления Rīgas satiksme попал и Якрин

В связи с этим есть шанс, что Якрин и Эпалте-Друлле станут членами правления предприятия. Никто из них процесс конкурса не комментировал.

Ранее программа de facto сообщала, что Эпалте-Друлле и Якрин из-за репутационных рисков были исключены из конкурса. Программе стало известно, что в этом году в рабочем кабинете RS Эпалте-Друлле, а также по месту жительства были проведены процессуальные действия. Она рассказала программе, что никакого статуса по делу у нее нет, однако процессуальные действия не имеет права комментировать.

Сейчас LTV стало известно, что эти решения были пересмотрены и оба из 15 претендентов в третьем круге отборочного тура.

Якрин и Эпалте-Друлле ранее подтвердили LTV, что участвуют в конкурсе, но на вопрос попали ли в третий круг - не ответили.