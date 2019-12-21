Финансирование науки и исследований в размере 2% от ВВП планируется обеспечить в 2027 году

В первой редакции плана отмечается, что бюджетное финансирование науки и исследований в Латвии - одно из самых низких в ЕС, в результате невозможно обеспечить достижение целей национального развития и их перенос в образование и промышленность.

Планируется также увеличивать численность научного персонала. Если в 2017 году в науке были заняты 0,624% работающего населения страны, то в 2027 году их долю планируется увеличить до 1,5%. Планом предусмотрено также увеличение удельного веса молодых докторов наук в возрасте 25-34 лет - если в 2017 году их численность составляла 0,236% населения, то к 2027 году она может увеличиться до 0,5%.