Смотрите, что появится на месте бывшего мебельного центра на Краста

По словам представителей центра, ATTA CENTRE представляет собой инновационный многофункциональный бизнес-комплекс, объединяющий все необходимые услуги для современного делового человека - 29 конференц-залов, офисный центр и коворкинг пространство, ресторан, большая парковка с зарядными станциями для электромобилей.

Одновременно центр сможет принять до 5500 человек.

Благодаря широким техническим возможностям здесь можно будет проводить самые разные мероприятия: выставки, конференции, банкеты, а также культурные, художественные и спортивные мероприятия любого формата, заявили в ATTA CENTRE.

"Деловой туризм - перспективное направление, занимаясь которым, мы сможем привлекать в Латвию многомиллионные инвестиции. Конгресс-центр такого масштаба как ATTA сделает Ригу более привлекательным направлением для иностранных организаторов, которые проводят мероприятия международного масштаба.

К слову, к 2025 году мы планируем открыть еще 5 подобных конгресс-центров в крупнейших европейских столицах", - отмечает генеральный директор ATTA CENTRE Янис Астахов.

Как отмечают авторы проекта, в основу концепции бизнес-центра легла идея муравейника, как символ созидательного совместного труда.

В вестибюле ATTA CENTRE будет установлен уникальный 5-метровый террариум с муравьями вида atta, созданный в сотрудничестве с Рижским Национальным зоопарком.