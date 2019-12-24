Латвийский суд просит Суд ЕС ускорить процесс над Илмаром Римшевичем

В прошлую пятницу суд Рижского района в Юрмале сегодня приостановил рассмотрение дела о коррупции против президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, чтобы обратиться в Суд ЕС с преюдициальными вопросами, связанными с уголовно-процессуальным иммунитетом Римшевича как члена совета Европейского центробанка (ЕЦБ).

Рассмотрение дела приостановлено до получения ответов от Суда ЕС, которому будет задано пять преюдициальных вопросов. Полный текст постановления об обращении в Суд ЕС будет доступен 23 декабря.