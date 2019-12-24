Латвийский суд просит Суд ЕС ускорить процесс над Илмаром Римшевичем

Рижский районный суд в Юрмале просит Суд Евросоюза (ЕС) применить ускоренную процедуру судопроизводства, чтобы получить ответы на вопросы об иммунитете в отношении криминального преследования бывшего главы Банка Латвии Илмара Римшевича.
В прошлую пятницу суд Рижского района в Юрмале сегодня приостановил рассмотрение дела о коррупции против президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, чтобы обратиться в Суд ЕС с преюдициальными вопросами, связанными с уголовно-процессуальным иммунитетом Римшевича как члена совета Европейского центробанка (ЕЦБ).
Рассмотрение дела приостановлено до получения ответов от Суда ЕС, которому будет задано пять преюдициальных вопросов. Полный текст постановления об обращении в Суд ЕС будет доступен 23 декабря.
Латвийский суд в частности интересует вопрос, можно ли против Римшевича вести процессуальные действия, если обвинение не связано с выполняемыми им обязанностями в институции ЕС, но обвинение связано с деятельностью, которая вытекает из выполнения должностных обязанностей в стране-участнице.