Полярная ночь, ракеты и белые медведи. Куда отправили служить помощника Навального

Когда мы подошли к столовой, прозвучала команда "Налево!". Все повернулись, старший лейтенант начал светить в сторону столовой и немного в бок, так как там находилась бочка с отходами, и медведи любили тусоваться возле нее. И вот он направил фонарь на саму бочку, и тут я заметил, что в ней сидит огромный медведь. Он был настолько большой, что занял всю бочку.

Никто, кроме меня, его не увидел. Я вроде бы хочу кому-то сказать [про медведя], но наш старший лейтенант не любил разговоры в строю, и я промолчал. Потом он вновь начал светить в саму бочку, и медведь в этот момент выпрыгнул из нее, а вслед за ним и маленький медвежонок, которого я даже не заметил.

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До этого я читал в наших памятках, что прыжок медведя может достигать семи метров, но, конечно же, не верил в это. Но затем медведь прыгнул в сторону батальона, и расстояние прыжка реально было около 10 метров! Я не успел ничего понять, как оказался у дежурного по части - а это следующее здание примерно в ста метрах.

Когда я посмотрел на место, где стоял наш батальон, то увидел, что там никого уже нет, а еще через мгновение все начали выползать кто откуда. Это был первый раз, когда я реально испугался за свою жизнь".

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Закрытая зона

Новую Землю нанес на карты в конце XVI века голландский мореплаватель Виллем Баренц, а основательно исследовал 170 лет спустя россиянин Федор Розмыслов. Для многих европейских и русских полярников архипелаг стал могилой.

Новая Земля состоит из двух больших островов и множества мелких. Мыс Флиссингский на Северном острове считается самой восточной точкой Европы.

В административном отношении архипелаг входит в Архангельскую область, хотя расстояние от него до Архангельска примерно такое, как от Архангельска до Москвы.

В советскую эпоху пребывание людей на Новой Земле было государственной тайной. Почта доставлялась по условным адресам "Архангельск-55" и "Архангельск-56".

В 1990-х годах секретность сняли, с 2015 года на Новую Землю летают регулярные рейсы из Архангельска. Но острова остаются закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО): чтобы приехать туда, требуется особое разрешение.

Холодная война в Арктике

На Новой Земле найдены полиметаллические руды, но месторождения не разрабатываются. Единственный вид человеческой деятельности на островах - военный.

Название архипелага для большинства людей ассоциируется в основном с проведенным там в 1961 году испытанием 58-мегатонной "царь-бомбы".

С 1955-го по 1990 год на полигоне имели место 132 взрыва, из них 87 воздушных (до 1963 года). Последние 30 лет испытания не проводятся.