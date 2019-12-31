Постепенно будут закрыты магазины Dzintars

Он рассказал, что дольше всего продолжат работу магазины на улице Кр. Барона, 78, ул. Аудею, 9 и ул. Малу, 30 в Риге.

Администратор сообщил, что собрание кредиторов предприятия созывать пока не планируется. Это будет сделано в случае, если появится необходимость рассмотреть вопросы, которые входят в компетенцию собрания кредиторов, но пока таких вопросов нет.

Берзиньш сообщил, что в настоящее время уже известна примерная сумма требований кредиторов Dzintars, но точный объем определится после окончания срока их подачи.

Численность работников фабрики будет уменьшаться постепенно, одновременно будет обеспечено сохранение активов неплатежеспособного предприятия, сказал администратор.

Как сообщалось, 12 ноября Пардаугавский суд Риги объявил АО Dzintars неплатежеспособным. Одновременно был прекращен процесс правовой защиты, так как Dzintars более 30 дней не выполнял согласованный с кредиторами план мер в рамках процесса правовой защиты в редакции от 25 апреля 2019 года и суду не были представлены согласованные большинством кредиторов изменения плана.

Суд констатировал признаки неплатежеспособности предприятия, соответствующие ч.1 п.8. ст.57 закона о неплатежеспособности, и постановил, что есть основания признать Dzintars неплатежеспособным.

Основным кредитором предприятия является Служба государственных доходов (СГД), которая не согласилась на новые изменения в плане мер правовой защиты Dzintars в сентябре этого года.

Причиной такого решения суда стал ряд факторов, в том числе то, что "Dzintars" не внес полностью очередной налоговый платеж, уплатив вместо необходимых 1,76 млн евро 273,24 тыс. евро, в результате чего долг по текущим налоговым платежам увеличился до 2,59 млн евро. Во-вторых, выросли общая налоговая задолженность предприятия и долги по другим обязательным платежам - на день принятия решения СГД не утверждать изменения в плане мер они составляли 6,8 млн евро.

Кроме того, несмотря на неоднократные просьбы, Dzintars не предоставил договоры о сотрудничестве, проекты договоров о предусмотренной продаже недвижимого имущества или другие документы, которые подтверждали бы способность предприятия выполнить план мер процесса правовой защиты. Также компания не выполнила ряд требований нормативных актов - не подала расчет прибыли или убытков и годовой отчет за 2018 год.

Член правления Dzintars Дагния Майке ранее сообщила агентству LETA, что кредиторы компании не согласились подождать до конца года, когда было запланировано продать производственные корпуса предприятия и за счет этого рассчитаться с кредиторами.

Как сообщалось, 17 октября 2016 года предприятие подало в суд Земгальского предместья Риги заявление о начале процесса правовой защиты, а 18 января 2017 года суд утвердил план этого процесса. В свою очередь после соответствующей просьбы предприятия с 4 апреля 2018 года решением суда срок выполнения данного плана был продлен еще на два года. Таким образом, новый срок реализации плана мероприятий процесса правовой защиты был установлен до 4 апреля 2020 года.

Общая сумма требований обеспеченных кредиторов "Dzintars" в прошлом году составляла 4,5 млн евро, необеспеченных - 6,96 млн евро, что составляет в целом 11,46 млн евро.

Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.