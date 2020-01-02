Чт, 2.01.2020
В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. Но мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Новогоднее обращение Владимира Зеленского

Председателем правления Rīgas satiksme стала Джинета Иннуса

Джинета Иннуса

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Председателем правления муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme назначена Джинета Иннуса.

Сегодня, 2 января, совет предприятия встретился с новым правлением.

Как сообщалось, новое правление Rīgas satiksme было утверждено 30 декабря. В правлении Rīgas satiksme работают заместитель госсекретаря Министерства сообщения Иннуса, Элина Эпалте-Друлле, бывшая член правления Olainfarm и руководитель SEB banka по счетам и операциям в Балтии Инга Крукле, Эмил Якрин и член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев.

В конкурсе на должности в правлении Rīgas satiksme участвовали 176 претендентов. 

Напомним, Rīgas satiksme осталось без правления после начатого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в конце 2018 года дела о закупках.

После этого правление целиком подало в отставку. В него входили Леон Бемхенс, Лариса Лоскутова, Андрей Пожарнов, Инесе Швекле. Далее предприятием руководило временное правление. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ