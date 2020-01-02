"Проблемы отмывания денег - как ежедневная гигиена": большое интервью нового главы Банка Латвии

"В настоящее время Латвия поступает очень правильно, концентрируясь на первом сценарии, то есть на том, что нас в этот список не включат. Латвия делает все возможное, чтобы снять негативный сценарий с повестки дня. Это означает не только осуществлять перемены, но и очень четко рассказывать об этом партнерам. Это крайне важно", - сказал Казакс.

Если же Латвия все же будет включена в "серый" список, возможности финансового сектора поддерживать экономику через кредитование будут слабыми, подчеркнул президент БЛ.

Он отметил, что за последний год проделана огромная работа в отношении законодательства, внесены обширные изменения в правовые акты.

"Принять законы - это очень хорошо, но вопрос в том, как мы эти законы выполняем. Это очень важно.

Кроме того, это касается не только финансового сектора, но и всей экономики в целом. Финансовый сектор в данном случае лишь выдвинут на передний план. Но в равной степени это распространяется и на другие сферы - нотариусов, торговцев недвижимостью и т. д. Происхождение денег - очень важный вопрос", - сказал Казакс.

Он также отметил, что санкции Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в отношении мэра Вентспилса Айвара Лембергса и связанных с ним структур - хороший индикатор, который демонстрирует, как Латвия как государство способна решать подобные проблемы.

"Мы увидели молниеносные и энергичные действия правительства, что позволило за короткое время добиться исключения Вентспилсского свободного порта из санкционного списка OFAC", - сказал Казакс.

В то же время, по словам главы БЛ, с выводами комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) и решением FATF в феврале ничего не закончится.

"Проблемы отмывания денег - как ежедневная гигиена. Они никуда не исчезнут, эти оценки - лишь промежуточная стадия", - сказал Казакс, отметив, что все это предпринимается не для кого-то, а для "нас самих".

"Мы это делаем для себя, потому что для латвийской экономики все эти проблемы - словно якорь на ноге пловца. Нам же будет лучше, если мы эти проблемы научимся решать сами, научимся управлять рисками и не делать таких ошибок, какие были допущены в предыдущие годы. Если мы хотим, чтобы экономика Латвии росла, мы должны избавиться от рисков отмывания денег, санкций и коррупции", - подчеркнул руководитель центрального банка.

Он не считает, что скандалы с отмыванием денег в Латвии, Эстонии и Скандинавии свидетельствуют о том, что в данном регионе существуют какие-то особые проблемы. Подобные явления характерны не только для Латвии, Балтии и Скандинавии - просто они первыми проходят через данный процесс, но то же ожидает и другие регионы.