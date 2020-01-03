Банк SEB вводит плату за обслуживание счета

В дальнейшем ежемесячная плата за обслуживание рассчетных счетов будет составлять 0,7 евро.

Однако она не будет применяться к обладателям клиентских комплектов SEB banka, а также к молодежи младше 21 года.

Также стоимость изготовления платежной карты при получении ее в филиале банка будет составлять пять евро, в свою очередь, если клиент захотел получить карту по почте, ему придется заплатить 1,2 евро. Лицам, не достигшим 18 лет, при получении как в филиале, так и по почте также придется платить 1,2 евро.

Отправление карты по почте на территории Латвии будет бесплатным, однако если ее нужно доставить за границу, это будет стоить шесть евро.

Лимит депозита в банкоматах составит 7 000 евро в месяц для физических лиц и 9 000 евро в месяц для предприятий.

Комиссионная плата за фонды SEB в дальнейшем будет составлять 0,015%, но к покупочным сделкам комиссия применяться не будет.

Стоимость выдачи и замены кодового калькулятора в дальнейшем будет составлять девять евро.

Из-за низкого спроса многие услуги, включая операции с чековыми книжками и аренду личных сейфов, больше не будут предоставляться. Существующие контракты будут обслуживаться, но новые контракты заключаться не будут.

В свою очередь операции с наличными деньгами в Риге можно будет проводить только в филиале Ридзене.

В то же время, благодаря обороту цифровых документов и возможности их удаленного подписания, в будущем будет увеличена стоимость составления отдельных договоров, включая рамочные договоры и договоры обеспечения, а также кредитные соглашения и договоры обеспечения.