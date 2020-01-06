Казакс: репутацию Банка Латвии очернил Римшевич, нужно работать над ее улучшением

Дело против Римшевича оказало существенное влияние на репутацию Банка Латвии, однако оценка услуг, предоставляемых центральным банком, например, экономического анализа, все еще остается высокой.

"Проблема не связана с тем, что Банк Латвии делает или не делает, потому что услуги или поддержка Банка Латвии все еще ценятся очень высоко. Главным камнем преткновения является влияние судебного процесса в отношении Римшевича на общую репутацию банка", - сказал Казакс.

По его мнению, уход Римшевича с поста президента Банка Латвии окажет позитивное влияние на репутацию учреждения, однако не решит всех репутационных проблем.

"Банку Латвии нужно будет очень усердно работать, чтобы улучшить свою репутацию. Репутацию можно улучшить только путем работы и достижений, доказав, что вклад Банка Латвии в экономику страны может быть больше.

Ничего не произойдет автоматически, над этим нужно работать. Репутацию нельзя улучшить одними разговорами", - считает новый глава центрального банка.

По словам Казакса, задача Банка Латвии будет заключаться в том, чтобы принимать более активное участие во всевозможных дискуссиях и давать оценку различным инструментам, которые политики могут использовать для принятия решений.

"Появилось, и в некоторых случаях ошибочно, представление о том, что Банк Латвии является некоей башней из слоновой кости, где иногда открываются ставни, кто-то что-то говорит, затем ставни закрываются, а внутри происходит что-то неизвестное, а еще выпускаются памятные монеты. Это не так!

Банк Латвии в будущем станет более открытым, доступным, мы будем больше прислушиваться и участвовать, делая это без амбиций, что только мы знаем абсолютную правду.

Наша задача состоит в том, чтобы анализировать различные возможности, различные инструменты, которые политики могут использовать, но Банк Латвии не будет выступать с позицией "или так, или никак"", - сказал Казакс.

Он подчеркнул, что Латвии необходимы решения, основанные на анализе, и Банк Латвии в рамках своих возможностей приложит к этому усилия.

"Я хочу, чтобы Латвия была богатой и процветающей страной.