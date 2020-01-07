ДТП с участием трех машин под Калнциемсом: погиб человек, еще четверо пострадали

В 16.17 ГПСС получила сообщение об аварии на шоссе Рига-Лиепая в Елгавском крае. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что в результате столкновения пострадали четыре человека, которые своими силами выбрались из автомобилей.

Еще один человек оказался зажат в автомобиле, и медики скорой помощи констатировали его смерть. Пожарные при помощи гидравлических инструментов освободили тело погибшего из машины.

Как сообщалось, в понедельник в результате столкновения трех автомобилей в Марупском крае погибла водитель одной из автомашин.

Авария произошла в 14.37 на участке Саласпилс-Бабите Рижской окружной дороги, где столкнулись автомобили Toyota, Volkswagen и Mercedes. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибла водитель автомашины Toyota, а водитель Volkswagen получил травмы.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 автоаварий, пострадали 18 человек, двое погибли.