ДТП с участием трех машин под Калнциемсом: погиб человек, еще четверо пострадали

В понедельник во второй половине дня в столкновении трех автомобилей на шоссе Рига-Лиепая у поворота на Калнциемс погиб один человек, для освобождения которого из автомобиля потребовалась помощь спасателей, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
В 16.17 ГПСС получила сообщение об аварии на шоссе Рига-Лиепая в Елгавском крае. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что в результате столкновения пострадали четыре человека, которые своими силами выбрались из автомобилей.
Еще один человек оказался зажат в автомобиле, и медики скорой помощи констатировали его смерть. Пожарные при помощи гидравлических инструментов освободили тело погибшего из машины.
Как сообщалось, в понедельник в результате столкновения трех автомобилей в Марупском крае погибла водитель одной из автомашин.
Авария произошла в 14.37 на участке Саласпилс-Бабите Рижской окружной дороги, где столкнулись автомобили Toyota, Volkswagen и Mercedes. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибла водитель автомашины Toyota, а водитель Volkswagen получил травмы.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 автоаварий, пострадали 18 человек, двое погибли.
Avārija uz Liepājas šosejas #A9 (27. km, netālu no pagrieziena uz Kalnciemu) #Valgunde #Latvija. Iesaistītas trīs automašīnas. Bloķēta satiksme.— BreakingLV (@breakinglv) January 6, 2020
📸 Jānis Adijāns pic.twitter.com/LzuHHdGWDt