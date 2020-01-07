Глава Совета по конкуренции покинет пост в этом году

Абрама 15 апреля этого года покинет должность по собственному желанию. Министр добавил, что для него заявление руководителя Совета по конкуренции об уходе стало неожиданностью, но он его примет.

"Я был удивлен, потому что у нас было хорошее сотрудничество, мы могли дискутировать на разные темы", - сказал Немиро, пожелав Абраме успехов в новых начинаниях.

По словам Немиро, Министерство экономики в ближайшее время объявит конкурс на должность председателя Совета по конкуренции. Кандидата, выбранного в рамках конкурса, впоследствии должен будет утвердить Кабинет министров.

Совет по конкуренции не предоставил более детального объяснения причин ухода Абрамы с должности, однако подтвердил факт, что она покинет свою должность 15 апреля этого года.

Скайдрите Абрама занимает должность руководителя Совета по конкуренции с 26 июня 2012 года. В 2017 году она была утверждена на второй срок в должности.

С 2004 по 2009 год Абрама была членом правления Совета по конкуренции, а до октября 2011 года работала старшим экономистом совета. С осени 2011 года она руководила проектом Министерства экономики Австрии по привлечению австрийских инвестиций в страны Балтии.

AutorLisainfo