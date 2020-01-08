Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой

Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Кремль.

Также Путин направил телеграмму президенту Ирана Хасану Роухани. В ней он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в авиакатастрофе.

Напомним, согласно сообщению МИД Украины Вадима Пристайко, среди погибших в авиакатастрофе:

82 гражданина Ирана,

63 гражданина Канады,

2 (+9 экипаж) гражданина Украины,

10 граждане Швеции,

4 гражданина Афганистана,

3 гражданина Германии,

3 гражданина Великобритании.