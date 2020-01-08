Ср, 8.01.2020
Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе. Кассим Низами, представитель министерства дорог и городского развития Ирана

Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой

Владимир Путин

ФОТО: POOL/REUTERS

В связи с крушением пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Кремль.

Также Путин направил телеграмму президенту Ирана Хасану Роухани. В ней он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в авиакатастрофе.

Напомним, согласно сообщению МИД Украины Вадима Пристайко, среди погибших в авиакатастрофе:

  • 82 гражданина Ирана,
  • 63 гражданина Канады,
  • 2 (+9 экипаж) гражданина Украины,
  • 10 граждане Швеции,
  • 4 гражданина Афганистана,
  • 3 гражданина Германии,
  • 3 гражданина Великобритании.

Посольство России в Иране сообщило, что россиян не было на борту разбившегося самолета.

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