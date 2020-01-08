Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой

В связи с крушением пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Кремль.
Также Путин направил телеграмму президенту Ирана Хасану Роухани. В ней он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в авиакатастрофе.
Напомним, согласно сообщению МИД Украины Вадима Пристайко, среди погибших в авиакатастрофе:
- 82 гражданина Ирана,
- 63 гражданина Канады,
- 2 (+9 экипаж) гражданина Украины,
- 10 граждане Швеции,
- 4 гражданина Афганистана,
- 3 гражданина Германии,
- 3 гражданина Великобритании.
Посольство России в Иране сообщило, что россиян не было на борту разбившегося самолета.