На Центральном рынке снесут киоски: продавцы не знают, как жить дальше

Уже в следующий понедельник Центральный рынок немного опустеет. До 14 января торговцы должны покинуть киоски, расположенные на территории возле улицы Гоголя. А во вторник тяжёлая техника начнёт их сносить. После скандала с нелегальной продажей сигарет Рижский центральный рынок намерен разорвать договор с многолетним арендатором территории. Что делать легальным продавцам и куда им податься, выясняли журналисты Русского вещания LTV7.
"Пока не отключили свет, буду шить простыни", — говорит Илзе. На Центральном рынке в небольшом киоске она продаёт постельное белье и полотенца. Шьет сама тут, на месте. На крыше ее киоска больше всего голубей. Гнездятся они здесь неспроста. Параллельно работе Илзе выхаживает больных и раненных птиц. Говорит, что грядущий снос киосков переживает тяжело. Что делать, если не сможет торговать — не знает. На рынке она работает уже 15 лет. И это ещё не много.
"Я работаю здесь с 93-го года, я уходила в декрет, я возвращалась, уезжала жить в другую страну, я все равно вернулась. Сейчас что нужно людям сделать? Бросить свои места, уехать, платить налоги в другой стране или пойти на социальную, чтобы государство им платило социальную помощь? Но мы же сами хотим государству помогать, от нас же тоже идет помощь, мы налоги платим", — говорит одна из продавщиц.
"Я получаю пенсию по инвалидности — 130 евро. Я могу содержать семью, платить за квартиру? Платить за лекарства? У меня на лекарства уходит 200 евро. Стою здесь сам, торгую, чтобы выжить. А нас всех отсюда выгоняют. Куда нам идти?" — сетует продавец Серж.
"Ларьки, которые мы имеем, — никто в этих ларьках не торгует сигаретами. А если сигареты где-то кто-то прячет — для этого есть полиция, служба безопасности", — отмечает Виктор.
А вот Петерис распродаёт свою коллекцию. Говорит, добиться разрешения на торговлю было не легко.
"Я представляю общество пенсионеров и инвалидов. Мне дала разрешение год назад Рижская дума [..] чтобы мы могли личные вещи продавать. Я свои коллекции продаю".
Киоски начнут сносить во вторник, 14 января. Это задание Рижская дума поручила центральному рынку. Но арендатор этой территории Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā готов идти в суд. Центральный рынок прерывает договор с нами, который заключён 18 лет назад. И действителен ещё год. Они односторонне его расторгают. Независимо от того, что договор записан в земельной книге и подтверждено нотариусом", — объясняет член правления Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā Армандс Вейнбергс
"У нас есть, как я говорил, задание городских властей. Мы это задание выполняем. Если съемщик будет обращаться в суд, значит будем судиться. Я считаю, что мы, наверное, всё-таки правы. Незаконные действия были совершены. Конечно, определенного пункта, который бы указывал на прерывание договора из-за таких действий съёмщика в договоре не было, поэтому, наверное, они могут и оспаривать этот вопрос", — говорит председатель правления Rīgas Centrāltirgus Артис Друвиниекс.
При этом он утверждает, что всем желающим продолжать торговлю найдется новое место. Если их будет много, то, возможно, временно новым местом торговли станет бывший молочный павильон. При этом демонтаж киосков займёт примерно два месяца. Позже, на расчищенной территории может появиться сквер. В праздники там планируется устраивать ярмарки.