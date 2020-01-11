На Центральном рынке снесут киоски: продавцы не знают, как жить дальше

"Пока не отключили свет, буду шить простыни", — говорит Илзе. На Центральном рынке в небольшом киоске она продаёт постельное белье и полотенца. Шьет сама тут, на месте. На крыше ее киоска больше всего голубей. Гнездятся они здесь неспроста. Параллельно работе Илзе выхаживает больных и раненных птиц. Говорит, что грядущий снос киосков переживает тяжело. Что делать, если не сможет торговать — не знает. На рынке она работает уже 15 лет. И это ещё не много.

"Я работаю здесь с 93-го года, я уходила в декрет, я возвращалась, уезжала жить в другую страну, я все равно вернулась. Сейчас что нужно людям сделать? Бросить свои места, уехать, платить налоги в другой стране или пойти на социальную, чтобы государство им платило социальную помощь? Но мы же сами хотим государству помогать, от нас же тоже идет помощь, мы налоги платим", — говорит одна из продавщиц.

"Я получаю пенсию по инвалидности — 130 евро. Я могу содержать семью, платить за квартиру? Платить за лекарства? У меня на лекарства уходит 200 евро. Стою здесь сам, торгую, чтобы выжить. А нас всех отсюда выгоняют. Куда нам идти?" — сетует продавец Серж.

"Ларьки, которые мы имеем, — никто в этих ларьках не торгует сигаретами. А если сигареты где-то кто-то прячет — для этого есть полиция, служба безопасности", — отмечает Виктор.

А вот Петерис распродаёт свою коллекцию. Говорит, добиться разрешения на торговлю было не легко.

"Я представляю общество пенсионеров и инвалидов. Мне дала разрешение год назад Рижская дума [..] чтобы мы могли личные вещи продавать. Я свои коллекции продаю".

Киоски начнут сносить во вторник, 14 января. Это задание Рижская дума поручила центральному рынку. Но арендатор этой территории Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā готов идти в суд. Центральный рынок прерывает договор с нами, который заключён 18 лет назад. И действителен ещё год. Они односторонне его расторгают. Независимо от того, что договор записан в земельной книге и подтверждено нотариусом", — объясняет член правления Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā Армандс Вейнбергс

"У нас есть, как я говорил, задание городских властей. Мы это задание выполняем. Если съемщик будет обращаться в суд, значит будем судиться. Я считаю, что мы, наверное, всё-таки правы. Незаконные действия были совершены. Конечно, определенного пункта, который бы указывал на прерывание договора из-за таких действий съёмщика в договоре не было, поэтому, наверное, они могут и оспаривать этот вопрос", — говорит председатель правления Rīgas Centrāltirgus Артис Друвиниекс.