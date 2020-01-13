Владелец Dzintars заключил брачный договор

Заключенный 3 января этого года договор об имущественных отношениях супругов предусматривает раздельность всего имущества супругов.

В то же время упомянуто, что жене Ильи Герчикова Вере Герчиковой принадлежат два объекта недвижимости - квартира в Риге на улице Базницас и недвижимость в Бибитской волости.

Брак Ильи и Веры Герчиковых был заключен в 1971 году.

Как сообщалось, 17 октября 2016 года предприятие подало в суд Земгальского предместья Риги заявление о начале процесса правовой защиты, а 18 января 2017 года суд утвердил план этого процесса. В свою очередь после соответствующей просьбы предприятия с 4 апреля 2018 года решением суда срок выполнения данного плана был продлен еще на два года. Таким образом, новый срок реализации плана мероприятий процесса правовой защиты был установлен до 4 апреля 2020 года.

Общая сумма требований обеспеченных кредиторов Dzintars в прошлом году составляла 4,5 млн евро, необеспеченных - 6,96 млн евро, что составляет в целом 11,46 млн евро.

Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.