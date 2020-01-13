Банк Латвии бессрочно и без комиссии меняет латы на евро: в 2019 году наменял на €2,3 млн

К концу 2019 года еще не был произведен обмен латовых монет и банкнот на сумму 85,9 млн латов (122,2 млн евро).

В том числе еще не был произведен обмен 340,9 млн латовых монет, общий вес которых составляет 782 тонны.

Среди монет, обмен которых не произведен, больше всего монет по 1 и 2 сантима - 240 млн. Также не произведен обмен 24 млн однолатовых монет.

Среди банкнот, обмен которых не произведен, больше всего пятилатовых и 20-латовых - соответственно 1,7 млн и 794 тыс.

К концу 2019 года из обращения было изъято 39% латовых монет на сумму 28 млн латов (39,8 млн евро) и 96% латовых банкнот на сумму 940 млн латов (1,337 млрд евро). В целом из обращения изъято 148 млн монет и 47 млн банкнот.