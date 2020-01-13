Министерство: Снизить НДС на медикаменты - неэффективная помощь малообеспеченным

Вместо этого следовало бы обеспечить компенсации от государства.

Снизить НДС на медикаменты предложила Латвийская федерация пенсионеров.

Минфин и руководитель монетарного управления Банка Латвии Улдис Руткасте заявили, что снижение ставки НДС является очень дорогим инструментом, потому что выгоду от него получают абсолютно все потребители, не только малообеспеченные.

Как свидетельствует прогноз, снижение ставки НДС не всегда пропорционально отображается в конечных ценах, потому что выгоду от этого имеют также производители и продавцы.