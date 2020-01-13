KNAB заключил договор на 18 000 евро о покупке пистолетов

KNAB не называет победителя конкурса на закупку пистолетов, ссылаясь на принятые в 2004 году правила Кабинета министров, предусматривающие, что информация о вооружении Национальных вооруженных сил, органов МВД и KNAB является объектом государственной тайны.

Однако на сайте Бюро по надзору за закупками победители некоторых конкурсов на поставки вооружения армии и органам внутренних дел названы.

Так, в начале 2017 года договор о закупке оружия был заключен с Glock Ges.m.b.H., другой договор о поставках оружия для нужд МВД в 2017 году - с Zommers, Glock Ges.m.b.H. и Heckler&Koch. Объем закупки ни в одном случае не назван.