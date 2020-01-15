Контрабандные сигареты в Латвии: где их курят больше всего

В Эстонии удельный вес нелегальных сигарет в этот период составлял 9,9%, в Литве - 21,4%. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года, когда нелегальные сигареты в Латвии составляли 29,9%, объем контрабанды значительно уменьшился.

Больше всего нелегальных сигарет по-прежнему ввозится в Латвию из Белоруссии - 78,9%. В конце 2019 года, как и раньше, 73,3% всех нелегальных сигарет в Латвии составляла продукция Гродненской табачной фабрики - марки Premier, NZ, Fest, Minsk.

Среди городов доля нелегальных сигарет выше всего в Даугавпилсе - 32,7%, в Огре - 32% и в Саласпилсе - 31%, а в Риге она составляет 16,2%.

Как заявила представитель Национальной ассоциации производителей табачных изделий Марита Янсоне, ассоциация высоко ценит интерес и активное участие министра внутренних дел Сандиса Гиргенса в проблеме контрабанды сигарет и считает, что сотрудничество отрасли и правоохранительных органов должно быть продолжено.

По словам Янсоне, отрасль обратила внимание министра на то, что с 20 мая этого года во всем ЕС будет запрещена торговля ментоловыми сигаретами, доля которых в Латвии составляет 18%. Этой ситуацией могут воспользоваться контрабандисты.