Контрабандные сигареты в Латвии: где их курят больше всего

Удельный вес нелегальных сигарет в Латвии в четвертом квартале минувшего года составил 16,8%, что на 2,9 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Об том сообщает LETA, ссылаясь на данные компании по исследованиям рынка "Nielsen".
В Эстонии удельный вес нелегальных сигарет в этот период составлял 9,9%, в Литве - 21,4%. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года, когда нелегальные сигареты в Латвии составляли 29,9%, объем контрабанды значительно уменьшился.
Больше всего нелегальных сигарет по-прежнему ввозится в Латвию из Белоруссии - 78,9%. В конце 2019 года, как и раньше, 73,3% всех нелегальных сигарет в Латвии составляла продукция Гродненской табачной фабрики - марки Premier, NZ, Fest, Minsk.
Среди городов доля нелегальных сигарет выше всего в Даугавпилсе - 32,7%, в Огре - 32% и в Саласпилсе - 31%, а в Риге она составляет 16,2%.
Как заявила представитель Национальной ассоциации производителей табачных изделий Марита Янсоне, ассоциация высоко ценит интерес и активное участие министра внутренних дел Сандиса Гиргенса в проблеме контрабанды сигарет и считает, что сотрудничество отрасли и правоохранительных органов должно быть продолжено.
По словам Янсоне, отрасль обратила внимание министра на то, что с 20 мая этого года во всем ЕС будет запрещена торговля ментоловыми сигаретами, доля которых в Латвии составляет 18%. Этой ситуацией могут воспользоваться контрабандисты.
Компания "Nielsen" проводит свое исследование рынка нелегальных сигарет два раза в год на основании данных о собранных на улицах и в мусорных урнах пустых сигаретных пачках.