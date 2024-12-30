Продюсер и рэпер Пи Дидди стал фигурантом главного скандала в шоу-бизнесе. Обвинения в изнасиловании, похищении людей, поджогах, взяточничестве и многом другом. В общем, в этом нужно разбираться долго и упорно. А рижский клуб First не стал разбираться и организовал вечеринку White Party, используя в рекламе лицо Пи Дидди. Общественность возмутилась, но клуб вечеринку провел.
Разумеется, в столице Латвии каждый год происходит море событий. Но все-таки именно в год своего 823-летия Рига постаралась особенно преобразиться (хоть буря и пыталась этому помешать). Например, спустя четыре года вернулся фестиваль света Staro Rīga, вызвав, правда, противоречивые оценки. Вернулась и выставка "Сад света", которая будет открыта до 2 марта. Кроме того, в Риге появились аж два мурала: возле Брасовского моста и в Агенскалнсе. Открылся даже новый творческий квартал. Рига стала домом для музыканта Шуры Би-2, и сюда приехала обновленная версия программы "Орел и решка". Улучшается и инфраструктура нашей столицы, в Международном индексе умных городов Рига поднялась на 24 места. И, хоть мы до сих пор отстаем от Таллинна и Вильнюса, Ригу оценили выше, чем Барселону, Стамбул, Рим, Афины, Милан, Краков и Манчестер. На 20 автобусных маршрутах в Риге ввели "остановку по требованию". Не говоря о том, что больше профессий получат право бесплатно пользоваться рижским общественным транспортом. Но не все так прекрасно - колесо обозрения так и не начало работу. Да и вообще есть вопросы, кому выгодна работа этого колеса.