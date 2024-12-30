Немного выросло желание людей эмигрировать в западные страны

В октябре 2024 года этот показатель достиг 37%, что близко к показателю 2012 года, когда такое желание выразили 38% населения.

В то же время в октябре этого года 55% не выразили желания эмигрировать на Запад, а еще 7% жителей заявили, что им "трудно сказать".

В октябре прошлого года 33% респондентов выражали желание эмигрировать в западные страны, а 61% отрицали такое желание. Ответ "трудно сказать" выбрали 6% населения.

По данным опроса SKDS, наиболее часто желание эмигрировать в западные страны выражалось в октябре 2009 года, во время финансового кризиса, когда 53% населения выразили к этому положительное отношение. С 2010 года доля таких людей, хотя и колеблется, начала снижаться.

В каждом из опросов приняли участие около 1000 респондентов.

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