В будущем году в сельскохозяйственном секторе могут произойти массовые банкротства

Он отметил, что уже в этом году с рынка ушли казавшиеся удачными хозяйства. Однако, если будущий год для фермеров будет хорошим, то хозяйства смогут начать отдавать накопившиеся долги, но это нельзя сделать только за один хороший год. Сейчас ситуация на будущий год выглядит довольно положительной, так как цены на молоко сейчас оптимальные, цены на мясо - стабильные, а посевы озимых выглядят хорошо, но самые большие вызовы еще впереди.

Лаздиньш указал, что в этом году почти ни в одной сфере не наблюдалось роста. Несмотря на то, что ситуация была чуть лучше, чем в 2023 году, этот год для фермеров был вторым годом убытков подряд. В целом последние два года негативно повлияли на способность хозяйств существовать. Многие фермеры заложили свое имущество и могут работать только в результате программы оборотных средств.

Кроме того, в этом году ни в одном сегменте не наблюдается выраженного роста спроса, а значительное падение спроса наблюдается на овес, рожь и ячмень, что также отражается на цене. В этом году цены на эти культуры таковы, что даже хороший урожай не может покрыть расходы. Если традиционно цены на эти зерновые были близки к ценам на пшеницу, то в этом году они вдвое ниже, чем на пшеницу. Поэтому он прогнозирует, что в 2025 году площадь под этими культурами в Латвии сократится.

В 2025 году "Крестьянский сейм" призывает фермеров активнее покупать страховки, быть более сплоченными и работать над повышением своего развития и конкурентоспособности. Лаздиньш также подчеркнул, что количество застрахованных хозяйств значительно увеличилось, так как почти половина поголовья скота и сельскохозяйственных культур застрахована, но все еще есть возможности для улучшения ситуации.

Кроме того, общество в будущем году ожидает и более эластичных условий для государственной программы оборотных средств.

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