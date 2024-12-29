Эти поправки также необходимы для успешного и качественного внедрения новой модели наценки, которая направлена на снижение цен на рецептурные препараты и повышение доступности рецептурных препаратов для жителей.

Поддержанные изменения предусматривают:

1) Сокращение количества случаев выписки бумажного рецепта, перейдя к максимально дигитализированному процессу выписки рецептов,

2) Обеспечение только цифрового оборота многоразовых рецептов на "курс лечения",

3) Право выписывать рецепты также ассистентам врачей, медсестрам и акушеркам.

В Латвии доля бумажных рецептов по-прежнему остается высокой, что создает дополнительную административную нагрузку, а также чревато ошибками, поскольку Инспекция здравоохранения выявляет нарушения в бумажных рецептах. Принятые поправки определяют случаи, когда врач может выписать бумажный рецепт - если пациенту срочно требуется лекарство или медицинское изделие, а рецепт не может быть выписан в информационной системе здравоохранения по техническим причинам. Бумажные рецепты для личного пользования лекарственными препаратами сможет выписывать врач или фельдшер (помощник врача), не работающий в медицинской организации, но имеющий право на ведение медицинской практики.

В других случаях рецепт может быть выписан в электронном виде. В частности, врач может выписать многоразовый рецепт на "курс лечения" только в электронном виде, а рецепты на незарегистрированные лекарственные средства теперь могут быть выписаны только по электронному рецепту.

Чтобы разгрузить врачей, повысить качество обслуживания и сократить время ожидания, акушерки, ассистенты врачей и медсестры также смогут выписывать рецепты. Акушерки смогут выписывать рецепты в пределах своей компетенции, если они работают в медицинском учреждении, а помощники врачей и медсестры (медсестры общего профиля) смогут выписывать электронные рецепты в сотрудничестве с врачом.

Проект постановления также устанавливает максимальное количество наркотического вещества лиздексамфетамина, которое может быть выписано по одному рецепту. Это изменение вступит в силу 1 января 2025 года.

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