Мимо бюджета Латвии уплывают миллионы евро от мировых интернет-гигантов

Речь идет о введении цифрового налога, которым могли бы облагаться крупные интернет-платформы, получающие прибыль в странах, где они не только не платят налоги, но и искажают конкуренцию.

Это касается таких компаний, как Apple, Facebook, Google, Booking Airbnb, Spotify, Youtube, Netflix, Google, Amazon, Ebay, Etsy, Linkedin и др.

Сами эти деньги в госказну не упадут, пока политику ждут, что компании сами захотят их платить или решение о введении налога примет тяжеловесный бюрократический аппарат ЕС.

Тем временем мимо бюджета уплывают крупные суммы.

В настоящее время цифровой налог планируется применять только для крупных интернет-платформ с большим оборотом.

В различных странах фигурируют такие цифры, как общий оборот 750 млн евро и по крайней мере 25-50 млн евро оборота в конкретной стране.

Согласно данным Службы госдоходов, зарегистрированным в Латвии семи крупным цифровым компаниям Airbnb, Booking, Ebay, Etsy, Facebook, Google, Linkedin латвийские компании в 2018 году заплатили 90 млн евро, в 2019 году за десять месяцев - 113,8 млн евро.