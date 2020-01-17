Эстонцы: латыши отбирают у нас перевозки грузов

По словам собственника транспортного предприятия AS Lajos Эйнара Валлбаума, иностранные машины перевозят в Эстонии грузы каждый день, и их становится все больше. Схема проста: латвийский перевозчик доставляет груз, например, в какую-то логистическую фирму, забирает там другой товар и везет его на склад в Нарву, там снова получает товар и доставляет его в Тарту: "Так они здесь работают. Автомобили с латвийскими номерами, например, возят по всей Эстонии металл, и никто их не проверяет".

На вопрос, насколько велика разница в цене эстонских и латвийских перевозчиков, Валлбаум ответил, что речь идет о почти трехстах евро: "У машин в баках 1500 литров дешевого латвийского топлива, которое они прокатывают по Эстонии. Все эстонские перевозчики используют эту возможность, насколько возможно, так как это дешевле".

Внутригосударственные перевозки, или каботажные перевозки*, дальнобойщикам из других стран в действительности разрешены, но в ограниченном количестве. Если иностранный перевозчик приезжает в Эстонию без груза, он может осуществлять лишь одну перевозку в течение трех дней, а если с грузом, то три перевозки в течение семи дней.

Сотрудник центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев сказал, что каботажные перевозки, конечно, осуществляются, но полиция массовых нарушений не выявляла: "В прошлом году было зарегистрировано всего четыре нарушения, связанных с каботажными перевозками: в трех случаях речь шла о литовских, а в одном – о латвийском перевозчиках. За нарушение требований, предъявляемых к каботажным перевозкам, можно получить штраф в размере до 800 евро. Кроме того, у полиции есть право прервать транспортировку. В 2019 году всех нарушителей выслали в страны происхождения".

В то же время, по словам Валлбаума, полиции попадаются лишь единицы: "Их трудно поймать, поскольку путевой лист можно заполнить самому, что они и делают. Согласно предъявляемым полиции путевым листам, груз доставляется из Латвии в Нарву, а в действительности была сделана промежуточная остановка".

Это подтвердил и руководитель Эстонского союза автоперевозчиков Виллем Тори: "В ходе надзора выявить запрещенные каботажные перевозки невозможно. Я приведу пример: машина польского предприятия приезжает сюда, делает остановку в Тарту, берет там груз, сгружает его в Рапла, где берет еще один груз, который доставляет в Таллинн. Таких остановок может быть 50, так груз и развозится. Внутригосударственные перевозчики не успевают за ними и остаются без работы. Я могу это говорить только со слов других предприятий, но кажется, это весьма распространенная схема".