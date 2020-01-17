Эстонцы: латыши отбирают у нас перевозки грузов

По словам эстонских представителей транспортных предприятий, в стране увеличивается количество латвийских и литовских автомобилей, незаконно перевозящих грузы, выдавливая с рынка местные фирмы разницей в цене почти в триста евро, пишет Rus.Postimees.
По словам собственника транспортного предприятия AS Lajos Эйнара Валлбаума, иностранные машины перевозят в Эстонии грузы каждый день, и их становится все больше. Схема проста: латвийский перевозчик доставляет груз, например, в какую-то логистическую фирму, забирает там другой товар и везет его на склад в Нарву, там снова получает товар и доставляет его в Тарту: "Так они здесь работают. Автомобили с латвийскими номерами, например, возят по всей Эстонии металл, и никто их не проверяет".
На вопрос, насколько велика разница в цене эстонских и латвийских перевозчиков, Валлбаум ответил, что речь идет о почти трехстах евро: "У машин в баках 1500 литров дешевого латвийского топлива, которое они прокатывают по Эстонии. Все эстонские перевозчики используют эту возможность, насколько возможно, так как это дешевле".
Внутригосударственные перевозки, или каботажные перевозки*, дальнобойщикам из других стран в действительности разрешены, но в ограниченном количестве. Если иностранный перевозчик приезжает в Эстонию без груза, он может осуществлять лишь одну перевозку в течение трех дней, а если с грузом, то три перевозки в течение семи дней.
Сотрудник центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев сказал, что каботажные перевозки, конечно, осуществляются, но полиция массовых нарушений не выявляла: "В прошлом году было зарегистрировано всего четыре нарушения, связанных с каботажными перевозками: в трех случаях речь шла о литовских, а в одном – о латвийском перевозчиках. За нарушение требований, предъявляемых к каботажным перевозкам, можно получить штраф в размере до 800 евро. Кроме того, у полиции есть право прервать транспортировку. В 2019 году всех нарушителей выслали в страны происхождения".
В то же время, по словам Валлбаума, полиции попадаются лишь единицы: "Их трудно поймать, поскольку путевой лист можно заполнить самому, что они и делают. Согласно предъявляемым полиции путевым листам, груз доставляется из Латвии в Нарву, а в действительности была сделана промежуточная остановка".
Это подтвердил и руководитель Эстонского союза автоперевозчиков Виллем Тори: "В ходе надзора выявить запрещенные каботажные перевозки невозможно. Я приведу пример: машина польского предприятия приезжает сюда, делает остановку в Тарту, берет там груз, сгружает его в Рапла, где берет еще один груз, который доставляет в Таллинн. Таких остановок может быть 50, так груз и развозится. Внутригосударственные перевозчики не успевают за ними и остаются без работы. Я могу это говорить только со слов других предприятий, но кажется, это весьма распространенная схема".
Руководитель отдела шоссейных и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Айн Таттер сказал, что в министерстве нет информации о том, что зарубежные перевозчики постоянно совершают в Эстонии запрещенные каботажные перевозки. Но добавил, что в августе прошлого года иностранных перевозчиков зерна все же ловили. Информацию о них в министерство передали представляющие эстонских перевозчиков союзы. Департамент полиции и погранохраны тут же проверил поступившее сообщение, и через несколько часов первые осуществлявшие незаконные перевозки грузовики были остановлены. Выявили нарушения, транспортировку прервали, грузовики выдворили из Эстонии.
По словам Валлбаума, перевозка зерна на грузовиках соседних стран стала настолько масштабной, что возмутились все местные эстонские перевозчики: "Но потихоньку такая транспортировка происходит все время и постоянно увеличивается. С 1500 литрами ты можешь объехать всю Эстонию, и чем дороже становится топливо, тем больше растет число таких перевозчиков".
Основными нарушителями являются латвийские, литовские и польские грузовики.
Разница в ценах выдавливает внутригосударственных перевозчиков с рынка: "Я думаю, что в этом году многие прекратят свою деятельность". По словам Валлбаума, снижение акциза на топливо может стать единственным спасательным кругом, но и с этим уже опоздали: "Через пару лет транспортных предприятий в Эстонии явно не останется. Фирмы создадут в Латвии и Литве и будут платить там налоги. Многие делают это уже сейчас, и у меня уже возникла такая идея. Если совершать в Эстонии три поездки в неделю, это законно, а поскольку страна маленькая, можно справиться с одним полным баком".
Каботажные перевозки
Внутригосударственные перевозки перевозчиками других стран, то есть каботажные перевозки, регулирует постановление ЕС 1072/2009. Согласно постановлению, ограниченное количество каботажных перевозок можно осуществлять вместе с международными перевозками: в случае, если иностранный перевозчик приезжает в страну без груза, то он может совершать одну перевозку в течение трех дней, если с грузом, то три перевозки в течение семи дней. Государственный контроль исполнения правил в рамках дорожного надзора осуществляет Департамент полиции и погранохраны.