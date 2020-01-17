Отставка премьера. Теперь — в Украине

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Что будет дальше?
- В Москве прошло первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. Что изменят, а что пообещали не трогать?
- Семье нового российского премьера Михаила Мишустина принадлежат более двух гектаров земли в Подмосковье. Ни один из участков не оформлен на него лично.
- Мультфильм россиянки Дарьи Кощеевой попал в шорт-лист премии "Оскар". Смотрите интервью Дарьи нам.
Видео: ГЛАВНОЕ | 17.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.