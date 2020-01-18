Ресторан 36. Līnija в Юрмале переехал на новое место

Ранее сообщалось о том, что с 2015 года ресторан ведёт борьбу с защитниками природы: в суд поступают претензии, связанные с адресом ресторана. Заведение было временно закрыто, однако сейчас оно сменило место и снова открыто для посетителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец и шеф-повар ресторана Лаурис Алексеев.