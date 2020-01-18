Ресторан 36. Līnija в Юрмале переехал на новое место

Сегодня, 18 января, в социальных сетях появилась информация, что самый популярный юрмальский ресторан 36. Līnija снова открыт.
Ранее сообщалось о том, что с 2015 года ресторан ведёт борьбу с защитниками природы: в суд поступают претензии, связанные с адресом ресторана. Заведение было временно закрыто, однако сейчас оно сменило место и снова открыто для посетителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец и шеф-повар ресторана Лаурис Алексеев.
"Юрмала, Дубулты, улица Базницас, 2B. С 13:00-23:00, каждый день, с сегодняшнего дня. 22010696.
P.S Невозможное возможно! Потому что это 36. Līnija", – написал Алексеев в Facebook.
Ресторан 36. Līnija пользуется большой популярностью у местных и зарубежных звезд. Владелец ресторана - Лаурис Алексеев, которого считают одним из лучших и востребованных шеф-поваров Латвии.