В Юрмале закрыт один из самых популярных ресторанов

Раздел "Контакты" на домашней странице ресторана - недоступен, поэтому TVNET связался по номеру, указанному в Google. Трубку сняла женщина, сообщив, что это ресторан 36. Līnija. На вопросы, почему ресторан закрыт, соответствует ли распространенная информация действительности, женщина ответила, что пока никаких комментариев не будет. Однако, спустя некоторое время на официальной странице ресторана в сети Facebook появилась информация, что ресторан на данный момент действительно закрыт, но не ликвидирован.

"С 2015 года нас преследуют защитники природы - подают в суд претензии на противоправные решения ЮПД (прим.ред - Юрмальской городской думы), которые связаны с адресом нашего ресторана 36.линия 1202, Юрмала. Согласно 9-й статье закона о Защите окружающей среды, любой гражданин Латвии может оспорить любой выданный самоуправлением акт. К сожалению, есть граждане, которые этим пользуются злонамеренно", - сказано в обращении представителей ресторана.

Также отмечается, что на данный момент идет несколько судебных делопроизводств, но ни одно до конца не рассмотрено. "По всем мы дали объяснительные, сотрудничаем по этим вопросам с Министерством экономики, Министерством регионального развития и окружающей среды и Юрмальской городской думой

"Несмотря на то, что по закону мы можем работать, так как дума не может остановить эксплуатацию двух зданий, но к нам каждый день отправляют полицию для очередного акта. Мы больше не можем защитить от этого клиентов, поэтому приняли это тяжелое решение - на время закрыть ресторан", - сказано в обращении.

В ближайшее время ресторан продолжит работу в других помещениях, о чем сообщат отдельно. Тем временем предприятие продолжит борьбу.

Ресторан 36. Līnija пользуется большой популярность у местных и зарубежных звезд. Владелец ресторана - Лаурис Алексеев, которого считают одним из лучших и востребованных шеф-поваров Латвии.

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