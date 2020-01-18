В Латвию прибудет с визитом миссия МВФ

Визит миссии МВФ запланирован с 21 по 24 января. Предусмотрены встречи с экспертами Министерства финансов.

Минфин сообщает, что во время визита будет оцениваться макроэкономическая ситуация в Латвии - развитие фискального, монетарного и финансового секторов.

В прошлом году в своем докладе о ситуации в Латвии МВФ указал на проблемы в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.