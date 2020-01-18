Сб, 18.01.2020
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В Латвию прибудет с визитом миссия МВФ

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

На следующей неделе в Латвию прибудет с визитом миссия Международного валютного фонда (МВФ), сообщили агентству LETA в Министерстве финансов. 

Визит миссии МВФ запланирован с 21 по 24 января. Предусмотрены встречи с экспертами Министерства финансов. 

Минфин сообщает, что во время визита будет оцениваться макроэкономическая ситуация в Латвии - развитие фискального, монетарного и финансового секторов. 

В прошлом году в своем докладе о ситуации в Латвии МВФ указал на проблемы в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

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