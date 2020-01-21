Видео: подробности пожара в Иманте

Недавно в многоквартирном жилом доме в Иманте произошел пожар: 20 человек эвакуированы, 10 спасены. Программе телеканала TV3 Degpunktā стали известны подробности этого происшествия.
Жители почувствовали запах дыма около 14:00, выяснили, откуда он появился и вызвали Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD). Прибывшие на место происшествия спасатели начали стучать в дверь, за которой полыхал огонь, но никто не ответил. Чтобы спасти жильцов, в ход пустили автоподъемник, а другие спасатели выводили людей из соседних квартир.
В пожаре пострадал мужчина, который жил один. Сообщается, что пожар затронул две квартиры.
Видео: сюжет TV3 о пожаре в Иманте