Видео: подробности пожара в Иманте

Жители почувствовали запах дыма около 14:00, выяснили, откуда он появился и вызвали Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD). Прибывшие на место происшествия спасатели начали стучать в дверь, за которой полыхал огонь, но никто не ответил. Чтобы спасти жильцов, в ход пустили автоподъемник, а другие спасатели выводили людей из соседних квартир.