Вт, 21.01.2020
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Видео: подробности пожара в Иманте

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Недавно в многоквартирном жилом доме в Иманте произошел пожар: 20 человек эвакуированы, 10 спасены. Программе телеканала TV3 Degpunktā стали известны подробности этого происшествия. 

Жители почувствовали запах дыма около 14:00, выяснили, откуда он появился и вызвали Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD). Прибывшие на место происшествия спасатели начали стучать  в дверь, за которой полыхал огонь, но никто не ответил. Чтобы спасти жильцов, в ход пустили автоподъемник, а другие спасатели выводили людей из соседних квартир. 

В пожаре пострадал мужчина, который жил один. Сообщается, что пожар затронул две квартиры. 

Видео: сюжет TV3 о пожаре в Иманте 

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