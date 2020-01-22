Moneyval: В Латвии прогресс в борьбе с отмыванием денег и терроризмом

Теперь Moneyval считает, что Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений, курьеры по доставке наличных, выдача и другие нормы международного сотрудничества.

Начальник Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня сообщила журналистам, что прогресс в выполнении технических рекомендаций, о котором сообщила Латвия в декабре, оценен как очень хороший, то есть Латвия выполнила все 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Семь рекомендаций признаны полностью выполненными, 33 - в основном выполненными, и это означает положительную оценку. "Латвия до следующей оценки, срок которой пока не установлен, больше не должна предпринимать никаких действий для повышения оценки", - сказала Знотиня.

Для Латвии будет сохранен режим надзора, и в 2021 году ей вновь предстоит сделать 10-15-минутный доклад о своем прогрессе.

Знотиня добавила, что стандарты FATF меняются, и в таком случае Латвия должна доложить о том, соответствует ли ее нормативная база этим изменениям.

Знотиня пояснила, что выводы Moneyval - это "только один из этапов эстафеты", который успешно пройден, и впереди еще долгая работа по улучшению возможностей Латвии в борьбе с финансовыми преступлениями.

Следующий этап будет в феврале, когда FATF выступит с оценкой, насколько эффективно Латвия на практике реализовала изменения в нормативных актах, нужны ли дополнительные меры или прогресс признан достаточным.

Как сообщалось, Moneyval ввел для Латвии режим усиленного надзора.

В декабре 2019 года на пленарном заседании в Страсбурге Moneyval рассматривал доклад о прогрессе Латвии.

В феврале в Париже состоится пленарное заседание Moneyval, на котором может быть принято решение о включении Латвии в список государств, где констатированы стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - так называемый серый список. Сейчас в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) входят 12 государств, из европейских государств - Исландия.