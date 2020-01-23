Назначено новое руководство театра Dailes

Как агентству LETA заявили в Министерстве культуры, его задачей будет "обеспечение творческого роста театра, при этом сохраняя разнообразие театрального искусства, доступность для широкого круга зрителей и финансовую стабильность".

Тем временем Жагарс, который приступил к исполнению обязанностей 2 марта, уже назначил нового художественного директора - режиссера Вистура Кайришса. Жагарс отметил, что Кайришс будет именно директором, а не художественным руководителем - ему предстоит отвечать не только за содержание, но и за финансовую ситуацию.

Председатель конкурсной комиссии, госсекретарь Минкультуры Даце Вилсоне отметила, что Жагарс убедил членов комиссии в своей способности возглавить театр благодаря своему обширному и многогранному опыту в сфере культуры особенно театра, в сочетании с профессиональными и личными качествами.