Чт, 23.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке
  • RUS TVNET
  • Назначено новое руководство театра Dailes

Назначено новое руководство театра Dailes

Юрис Жагарс

ФОТО: LETA

По итогам конкурса на должность члена правления театра Dailes из 13 претендентов выбран актер этого театра и предприниматель Юрис Жагарс. Так же у театра будет новый художественный директор - режиссер Виестур Кайришс. 

Как агентству LETA заявили в Министерстве культуры, его задачей будет "обеспечение творческого роста театра, при этом сохраняя разнообразие театрального искусства, доступность для широкого круга зрителей и финансовую стабильность".

Тем временем Жагарс, который приступил к исполнению обязанностей 2 марта,  уже назначил нового художественного директора - режиссера Вистура Кайришса. Жагарс отметил, что Кайришс будет именно директором, а не художественным руководителем - ему предстоит отвечать не только за содержание, но и за финансовую ситуацию. 

Председатель конкурсной комиссии, госсекретарь Минкультуры Даце Вилсоне отметила, что Жагарс убедил членов комиссии в своей способности возглавить театр благодаря своему обширному и многогранному опыту в сфере культуры особенно театра, в сочетании с профессиональными и личными качествами.

Отметим, что Жагарс заменит на этом посту прежнего директора театра Dailes Андриса Витолса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ