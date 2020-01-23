45% жителей Латвии считают, что проводимая Россией политика угрожает стране

Авторы исследования указали, что социально-экономические проблемы актуальны для всех, независимо от языка общения в семье и готовности участвовать в обороне государства.

Что касается угрозы Латвии со стороны России, то здесь ответы отличаются в зависимости от национальности людей. Политику России считают угрожающей 60% латышей и 15% русскоязычных.

По мнению авторов исследования, чтобы успешно ввести в Латвии систему всеобъемлющей обороны, у жителей страны должно быть единое мнение о латвийской политике безопасности.