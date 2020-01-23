Чт, 23.01.2020
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45% жителей Латвии считают, что проводимая Россией политика угрожает стране

Президент РФ Владимир Путин

ФОТО: AP/Scanpix

Латвийское общество считает самой серьезной угрозой социально-экономические проблемы, в то же время 45% опрошенных заявили, что Латвии угрожает и проводимая Россией политика, свидетельствует опрос, проведенный Центром безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны.

Авторы исследования указали, что социально-экономические  проблемы актуальны для всех, независимо от языка общения в семье и готовности участвовать в обороне государства. 

Что касается угрозы Латвии со стороны России, то здесь ответы отличаются в зависимости от национальности людей. Политику России считают угрожающей 60% латышей и 15% русскоязычных.

По мнению авторов исследования, чтобы успешно ввести в Латвии систему всеобъемлющей обороны, у жителей страны должно быть единое мнение о латвийской политике безопасности. 

Как сообщалось ранее, в случае вооруженного нападения только 31% жителей Латвии готовы защищать государство с оружием в руках, но значительно больше таких, кто готов это делать другим способом.

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