ВИДЕО ⟩ Дым заполнил салон за считанные минуты: самолет Ryanair загорелся в полете

Во вторник утром начавший со 169 пассажирами полет в Лондон Boeing 737-800 при появлении дыма вернулся в аэропорт Отопени, где все находившиеся в самолете смогли успешно покинуть борт. В этом инциденте никто не получил серьезных травм, но для некоторых шок на всю жизнь может быть обеспечен. Позже от организованного замещающего полета отказались 29 человек.