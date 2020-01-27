Кристине Мисане просит Генпрокуратуру о допросе в Дании

Ранее прокуратура пояснила, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Мисане инкриминируются действия, за которые в Латвии не предполагается значительного наказания, поэтому не было законного основания выдавать европейский ордер на ее арест. В отношении других возможных действий Мисане, которые теоретически могут соответствовать мошенничеству и подделке документов, Латвия, принимая во внимание недостаток доказательств, не может гарантировать уголовное преследование Мисане на родине, заявила прокуратура.

Европейский ордер на арест может быть выдан только при условии, что в Латвии возбуждено уголовное дело, лицо было признано подозреваемым, а судья принял решение о применении к нему меры пресечения - ареста, подчеркивает прокуратура.

Как сообщалось, на позапрошлой неделе Сейм принял решение обратиться к властям Дании с просьбой не выдавать гражданку Латвии ЮАР.

Министерство юстиции пообещало продолжить сотрудничество с ответственными учреждениями ЮАР, чтобы обеспечить возвращение Мисане в Латвию.

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.