Рижанин посчитал и пришел к выводу: "Неэффективность Rīgas satiksme - невероятна"

Nu tā. Lietainas svētdienas ir, lai padarītu bezjēdzīgus inspektora Capa izmeklējumus.



Rīgas Satiksmes neefektivitāte ir prātam neaptverama, pat esot nozarē nedomāju, ka TIK slikti.



Uzņēmums strādā 3,5x neefektīvāk nekā Viļņā un 2,6x nekā Tallinā.



Priecīgu jauno žurkas gadu! pic.twitter.com/lBx4e2Ti9G — Girts (@GirtsS) January 26, 2020

Рига, с бюджетом общественного транспорта в размере 170 миллионов евро опережает Таллинн (62 млн евро) и Вильнюс (52 млн евро). Тем временем, больше всего пассажиров перевозит общественный транспорт в Вильнюсе - 166 млн. В Риге в два раза больше сотрудников, чем в Таллинне, а зарплаты - меньше.

"Грандиозное, невероятное отличие почти в 3,5 раза. Это большая разница, которая требует какого-то логичного объяснения", - заявляет автор подсчетов Гиртс Славиньш.

ФОТО: Скриншот с видео

Тем временем Rīgas satiksme указывает, что исследование стоит проводить более углубленно. Возможно, часть услуг в соседних столицах переданы частным компаниям, что, например, объяснило бы число сотрудников. Предприятие подсчеты горожанина комментирует так:

"Можно сравнить простую модель Nokia без интернета со смартфоном. Цена может отличаться на 50 или несколько сотен евро. Но, есть функции, которые очень отличаются. Скорее всего здесь несравнимые вещи. В Вильнюсе вроде бы в два раза меньше работников, скорее всего, какие-то действия переданы частному сектору", - указал представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

ФОТО: скриншот видео

Бывший временный руководитель RS Анрийс Матисс пояснил, что большие затраты появляются по причине непрофессиональности и алчных интересов.

"В какой-то степени неумелость, да и направление прибыли в частные руки. Например, одна статья расходов - микроавтобусное сообщение. Прибыльный бизнес! Перевозки с повышенным комфортом. Почему его отдали как внешнюю услугу? Прибыльные бизнесы вынесены в частный сектор. Rīgas satiksme выполняет не прибыльные дела. Конечно, затраты будут выше", - сказал Матисс, который некоторые время был временным руководителем, однако, покинул должность, заявив, что руководство Рижской думы не поддерживает его предложения по решению проблем компании предприятии.

Тем временем, представитель Rīgas satiksme сообщил, что компания проведет более углубленное изучение своей работы на фоне других предприятий в балтийских столицах.