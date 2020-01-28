Olainfarm: в Регистр предприятий поданы противозаконные изменения в совете и правлении компании

Olainfarm заявляет, что противозаконное собрание нарушает постановление Земгальского районного суда о временном запрете крупнейшему акционеру Olainfarm ООО Olmafarm голосовать на собраниях акционеров.

Как следует из информации, распространенной председателем правления Olmafarm Петерисом Рубенисом, именно заключение Минюста и пояснение FKTK об установлении кворума на собраниях акционеров Olainfarm послужили причиной того, что собрание было проведено в не предусмотренном Коммерческим законом порядке.

"Минюст и FKTK не сообщили правлению Olainfarm о своих выводах и заключениях, и вновь сложилась ситуация, когда Рубенис публично высказывается от имени госучреждений", - говорится в заявлении Olainfarm.

На предприятии пояснили, что в пятницу, 24 января, единственное законное собрание акционеров было созвано в 11 часов, и на нем не было кворума.

Рубенис ранее сообщил, что 24 января все же состоялось внеочередное собрание акционеров Olainfarm, на котором был избран совет предприятия, а тот, в свою очередь, внес изменения в правление.

Было решено, что в совете будут работать Петерис Рубенис, Ирина Малыгина, Ингус Баландин, Андрей Савельев и Валентина Андреева, которая избрана председателем совета.

Из совета исключены прежний председатель Гундар Берзиньш, его заместитель Янис Букс, а также Харалд Велмерс и Карлис Крастиньш.

Также Рубенис сообщил, что в правлении остались Раймонд Терентьев и Мартиньш Пуриньш, а остальные прежние члены правления смещены с должностей.

В правление назначены Елена Борцова и Мартиньш Тамбакс, Борцова назначена председателем. Из правления уволены Йерун Вейтес, Милана Белевича, Сигне Балдере-Силдедзе, Элина Бушберга и Лаурис Мациевскис.

Решение об изменениях в совете и правлении подано в Регистр предприятий.

В Регистре предприятий агентству LETA сообщили, что получены два заявления Olainfarm - одно подала Белевича, второе Тамбакс.