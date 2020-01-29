В Литве на Куршскую косу вынесло тонны парафина

Загрязнение, впервые замеченное в конце прошлой недели, тянется вдоль литовского берега моря примерно на протяжении 50 километров. Эксперты в области окружающей среды считают, что в Литву парафин принесло со стороны России, но большей ясности о его происхождении нет.

Как указала руководитель дирекции национального парка Куршской косы Аушра Фезере, это невиданный объем. По ее словам, ранее многократно выбрасывало на берег отдельные куски, которые весной таяли в песок, но столь большого количества здесь не видели никогда.

Только во вторник работники парка вместе с добровольцами на участке в десять километров собрали примерно десять кубометров кусков парафина различного размера, крупнейшие из которых в разрезе достигали почти полуметра.

"Скажем, размером с голову лося", - сказала специалист отдела биологии национального парка Даля Юшкевичене.

Как сообщает портал Tv3.lt, образцы парафина работники национального парка направили в лабораторию в надежде, что результаты анализов смогут помочь установить виновников загрязнения, однако в случае, если выяснится, что виноваты российские предприятия, добиться компенсации будет очень сложно.

Местное самоуправление ломает голову, где собранный парафин хранить, как его утилизировать и в какую сумму это обойдется. Как высказался мэр Неринги Дариюс Ясайтис, возможно, собранные на пляже сотни облепленных песком кусков парафина перед утилизацией придется еще и мыть.